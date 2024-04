I Verdi: "Il tavolo del Comune sembra finto"

Per i Verdi di Bologna, in merito al progetto Besta, "si rafforza il timore che il ‘tavolo’ promosso dal Comune sia finto". A dirlo è Danny Labriola, co-portavoce del Sole che ride. L’amministrazione, dopo che gli attivisti contrari al progetto hanno disertato il primo incontro che si doveva tenere venerdì, ha sottolineato che per il sindaco Matteo Lepore è giusto che entrambi i comitati, sia quello del no che quello del sì, ascoltino tutto ciò che viene detto al tavolo, ma Labriola chiede: "E il Comune quando inizierà ad ascoltare?". Quello avviato, si chiede l’esponente verde, è un confronto per trovare una soluzione alternativa al progetto Quattrofoglie o è l’ennesimo monologo da parte di chi vuole avere ragione? Una trattativa, come sottolinea Labriola, richiede tempo e pazienza per approfondire ogni aspetto. Il comitato Besta, con i suoi consulenti, vorrà dimostrare che la riqualificazione della scuola esistente è possibile e conveniente per tutti. Però, se l’amministrazione afferma che non sarà possibile ritardare troppo la partenza del cantiere, per l’esponente dei Verdi "viene il sospetto che non ci sia alcuna intenzione di avviare un confronto vero con le migliaia di persone che ritengono che salvare il parco Don Bosco sia l’obiettivo numero uno".

A questo punto, "spero di sbagliarmi e spero che nei prossimi giorni, dopo l’analisi della documentazione richiesta dal Comitato Besta – conclude Labriola – si superi la divisione tra ‘buoni’ e ‘cattivi’ e si cominci a entrare nel merito di progetti più rispettosi dell’ambiente e della salute dei cittadini".

Anche Potere al popolo dà manforte al Comitato Besta che ha deciso di disertare il primo incontro del tavolo aperto dal Comune sul progetto delle nuove scuole: "Sembra di essere davanti, per l’ennesima volta, ai tavoli in cui tutto è già deciso".