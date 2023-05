I veri esempi da seguire

Andrea Zanchi

Se ogni grande impresa ha bisogno di esempi, allora, per la rinascita dopo l’alluvione vale la pena fare un salto nella Bassa, nelle zone più colpite dalle inondazioni di pochi giorni fa. Là, tra Molinella e Medicina, in quei campi che ora assomigliano a paludi, la rabbia per quanto accaduto non ha levato spazio alla voglia di ripartire ancora una volta. Sono esempi che non vivono solo di inchiostro e parole, ma che hanno nomi e volti reali, come quelli di Fabio Marini, Alberto Pederzoli e Manuel Donati. Storie diverse e zone diverse, accomunate però dalla tragedia delle esondazioni che rischiano di spazzare via interi territori, chilometri di coltivazioni, anni di fatica e sudore. Identità, in una parola. Per questo i tre, ieri, in attesa che qualcuno arrivasse ad aiutarli a dragare l’acqua dai campi, hanno deciso di fare da soli: idrovore, sacchi di sabbia e tanta buona volontà. Ma chi glielo fa fare? "Questa è la nostra terra, il nostro lavoro. Aiutarsi a vicenda è la nostra unica salvezza" hanno risposto con semplicità e convinzione. Dando, forse senza rendersene conto, una lezione e un esempio a tutti noi. L’acqua è passata, ha portato il suo carico di danni e morte, ma ora è il momento di ripartire. Da quello che siamo sempre stati, da quello che è sempre stata la nostra terra.