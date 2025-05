I versi delle donne rinchiuse nel lager. Letture a Bazzano

Boschi cantate per me. Poesie delle donne deportate al lager di Ravensbruck come un canto ed un inno alla vita oggi alle 20.45 alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano dove si chiude il cartellone dell’80° della Liberazione con le letture di Stefania Baumann, Benedetta Paganini, Barbara Vagnozzi, Stefania Vigarani e Giorgia Vivarelli. Queste lettrici danno voce alle 90 poesie di 50 donne deportate nel lager. Selezione confluita nel libro curato da Anna Paola Moretti, che in apertura ne parla con Andrea Bertaccini. Ingresso libero.