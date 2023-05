I versi ’magici’ del bolognese Convertino

Prima presentazione, a livello nazionale, per Magia e Affini di Edoardo Convertino (I Quaderni del Bardo Edizioni) alla Libreria Nanni (via de’ Musei 8) oggi alle 18. L’autore sarà presentato da Andrea Nanni, patron della più antica libreria di Bologna, suggestivo spazio sotto il portico di via de’ Musei. Convertino è nato a Como il 22 aprile 2000 e ha trascorso i primi 19 anni di vita a Grandate, piccolo paese della provincia comasca, per poi trasferirsi a Bologna nel settembre 2019 per studiare Lettere moderne. Nello stesso periodo prende avvio il progetto Magia e Affini, concluso circa due anni dopo e vincitore del premio internazionale Europa in Versi 2022 per la sezione ’Poesia inedita giovani’. Il volume nasce – si legge nelle motivazioni – da "una urgenza di partecipazione, lo sfociare dell’empatia in un abbraccio irrefrenabile rende questa poesia tumultuosa e coinvolgente quanto disincantata nel fissare il proprio punto di vista alla distanza giusta per osservare le vicende umane senza pregiudizi e senza cedere a luoghi comuni. Ma ciò che prevale sempre è la pietas, sia nel rapporto con gli altri, sia con il proprio passato, recuperando la consapevolezza di uno sguardo ’oggettivo’, che riscopre, forse non senza sorpresa, che una ’magia’, quella del titolo, nella vita, nonostante tutto, c’è per davvero".

L’autore si è laureato a luglio dello scorso anno con una tesi dal titolo Il mito attraverso l’arte: presenza e valore di Dante, Michelangelo e Leonardo nei Canti Orfici di Dino Campana.