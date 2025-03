I vertici di Confartigianato. Confermati Servadei e Renzi

Riconfermato Davide Servadei alla guida di Confartigianato Emilia-Romagna per il suo secondo mandato. La sua rielezione è avvenuta per acclamazione da parte del Consiglio della Federazione regionale dell’Associazione, riunitosi ieri a Bologna.

Accanto a Davide Servadei (nella foto in alto) è stato confermato Amilcare Renzi (nella foto in basso) alla direzione della Segreteria dell’organizzazione. Nel suo discorso, Davide Servadei ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando che il mandato non riguarda solo la sua persona, ma l’intera squadra di Confartigianato Emilia-Romagna.

"Abbiamo parlato – ha dichiarato Servadei – molte volte dell’uomo al centro e della necessità di una condivisione totale con tutti gli altri dirigenti della Regione. È esattamente ciò che vogliamo continuare a fare come Confartigianato dell’Emilia-Romagna, condividendo con ogni associazione territoriale ogni progetto e affrontare insieme le numerose sfide che ci attendono. Il nostro impegno rimane saldo: lavorare sempre con la massima attenzione verso il mondo delle imprese che rappresentiamo".

"Le imprese – ha proseguito il presidente – sono chiamate a completare le transizioni digitali e ambientali, per rafforzare la loro competitività all’interno di filiere. C’è il tema di coniugare innovazione e tradizione, cultura e tecnologia, connettendo l’artigianato ai grandi hub regionali, come la rete dei tecnopoli".

La nuova sfida del mondo dell’artigianato è "continuare – ha aggiunto il Segretario regionale, Renzi – il percorso di innovazione, integrando strumenti moderni come l’intelligenza artificiale. Tuttavia, noi preferiamo chiamarla ‘Intelligenza Artigiana’, perché rappresenta l’unicità della creatività e il lavoro ben fatto".

Anche i Giovani hanno un ruolo, infatti, "affinché possano – ha concluso Renzi– avvicinarsi al mondo dell’artigianato e portarne avanti i valori nobili, vogliamo trasmettere loro forza, convinzione e dignità. Il nostro obiettivo è costruire un futuro migliore rispetto a quello che hanno vissuto i nostri padri, attraverso un impegno comune e condiviso. L’apporto di tutte le associazioni, da Rimini a Piacenza, sarà determinante per il lavoro della nostra Federazione regionale, che valorizzerà ogni contributo per creare nuove opportunità".