I ’Vespri’ di Emma Dante non convincono il pubblico

L’opera ’I Vespri siciliani’ di Verdi, assente a Bologna dal 1986, è andata in scena al Comunale Nouveau nell’allestimento di Emma Dante che il teatro ha coprodotto con Palermo, Napoli e Madrid. L’affermata regista palermitana ha – come suo uso – personalizzato lo spettacolo, sollecitata qui più del solito dalla sicilianità del soggetto. In palcoscenico è dunque sfilato di tutto, dagli immancabili pupi che sono venuti a disturbare la Sinfonia iniziale senza ragione alcuna, agli stendardi con i ritratti di Falcone e Borsellino durante le nozze finali dei due protagonisti; in mezzo, nelle quasi tre ore di spettacolo, tante altre immagini della Palermo contemporanea, alcune suggestive (le architetture della città), altre folcloristiche (le feste di piazza), altre ancora tragicamente forti (i bidoni di acido della mafia), a voler proporre un insostenibile parallelo fra la dominazione straniera contro cui insorse il popolo nel 1282 e le odierne organizzazioni criminali che sono invece un bubbone dolorosamente endogeno. Tante immagini e simbologie, insomma, che potrebbero ben funzionare in un altro genere di spettacolo, ma che mancavano il registro espressivo di quest’opera, intriso di ritualità e solennità, di grandioso e di sublime, mentre i costumi stessi (firmati da Vanessa Sannino, bruttini) miravano piuttosto al bizzarro e all’eccentrico. Spaesati da tale ambientazione gli interpreti musicali hanno recitato diligentemente il rispettivo ruolo verdiano mentre attorno sfilava di tutto. Più a loro agio il baritono Franco Vassallo e il basso Riccardo Zanellato; alle prese con una parte forse più grande di lei il soprano Roberta Mantegna, che conferma comunque pregevoli qualità canore. Quanto al tenore Stefano Secco, gli va dato atto di essersi inserito ‘in corsa’ ma della splendida voce con cui si era presentato alla ribalta 20 anni fa è rimasta oggi solo l’ottima dizione e un buon registro centrale: troppo poco per una parte spietatamente spinta verso l’acuto, causa d’ansia per lui e per noi. Bella prova del coro, supportato da elementi del Teatro Regio di Parma. Sul podio, Oksana Lyniv ha fornito un’esecuzione orchestrale netta e secca, sempre protesa in avanti, senza particolari indugi espressivi, esaltando le tinte forti con piglio garibaldino. Scarsi applausi e poco convinti durante la recita, mentre molti spettatori deploravano le stravaganze dell’allestimento, prefigurando un dissenso generale all’uscita finale della regista. La sua assenza ha evitato il peggio.

Marco Beghelli