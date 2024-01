I vicini di casa sotto choc: "Mai sentito i due litigare"

"Non abbiamo mai sentito litigare Andrea Beluzzi con il suo coinquilino. Tutto sembrava tranquillo, fino a domenica pomeriggio quando sono arrivati tanti carabinieri. Li abbiamo visti e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave". Il signor Benenati è uno dei vicini di casa di Andrea Beluzzi, 54 anni, ucciso nel suo appartamento di via Carbonara 25, a San Giovanni in Persiceto. Una palazzina di tre piani poco fuori dal centro del paese. Beluzzi viveva al secondo piano, nell’appartamento che era stato dei suoi genitori.

"Da giovane era molto bravo a scuola – continua il vicino –, era davvero brillante. Poi aveva lavorato come commesso in un negozio di abbigliamento di Anzola, ma una ventina di anni fa aveva perso il lavoro".

Una vita segnata delle sofferenze. Un matrimonio naufragato e la morte dei genitori avevano provato Beluzzi, che si era via via perso nelle sue fragilità.

"A volte vedevamo un via vai di gente in casa – aggiunge Benenati –, ma non aveva mai creato problemi. Il nuovo coinquilino invece non lo conoscevamo perché era qui da poco tempo. Siamo rimasti molto sorpresi per quello che è successo. Una cosa del genere non ce la saremmo mai aspettata".

Anche Anna, un’altra vicina di casa, conosceva bene Beluzzi e i suoi genitori: "Viviamo qui da sempre. La madre e il padre di Andrea gli sono sempre stati vicini, l’hanno aiutato e lui viveva con loro finché non sono morti. Prima il padre, poi, qualche anno fa, anche la madre. Per Andrea certamente è stato un brutto colpo. Era diventato taciturno e ultimamente girava con il bastone, aveva qualche problema a camminare. Non ho mai sentito litigare Andrea, non mi sarei mai aspettata una simile tragedia".

Mentre tutti conoscevano Beluzzi, nessuno conosceva Ferioli, poiché viveva nell’appartamento da pochi mesi, anche se nella cassetta della posta (ma non sul campanello) c’era il suo nome: "No, non l’ho mai conosciuto : aggiunge Anna – non so chi fosse. L’avevo visto di sfuggita qualche volta, ma nulla di più".

Patrizia, la figlia di Anna, aveva frequentato Andrea Beluzzi da piccolo e da ragazzo, visto che avevano la stessa età.

"lo lo conoscevo bene – racconta –, da piccoli giocavamo insieme e quando siamo cresciuti frequentavamo la stessa compagnia. Era un bravo ragazzo, simpatico e divertente, poi a un certo punto c’è stata la svolta nella sua vita. Non abbiamo mai capito cosa l’abbia provocata. Forse la perdita dei genitori, ma non è stato solo quello. Si è perso e la sua vita è appunto cambiata. C’erano dei periodi in cui era in palese difficoltà, trasandato, ma altri periodi in cui si riprendeva. Poi è arrivata questa tragedia. Siamo davvero colpiti e rattristati".

