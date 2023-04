I vigili neo assunti studiano la storia e l’arte della città

I vigili urbani tornano a scuola, al museo, per imparare la storia della città e dei suoi monumenti. In questo modo possono essere più preparati a tutelare il decoro degli spazi e del patrimonio pubblico, ma anche essere di aiuto ai turisti trasformandosi in ‘ciceroni’. Il progetto è stato pensato dalla

Polizia locale, in collaborazione con i Musei civici. Le lezioni, quattro di tre ore ciascuna, sono state chieste dallo stesso Corpo in particolare per i 132 nuovi agenti reclutati, molti dei quali vengono da altre città. A fare loro da tutor sono stati in particolare gli esperti dei Musei civici d’Arte antica. Le lezioni hanno riguardato: i beni culturali in Italia; la storia di Bologna con focus sulle torri, i portici, i canali e la nascita delle periferie; i principali monumenti e luoghi di interesse storico-artistico della città.