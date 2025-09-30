"I vigili non saranno accorpati all’Unione"

"La polizia locale di Valsamoggia rimane e continuerà a operare a servizio esclusivo della nostra comunità. Non c’è alcuna decisione, né tanto meno un progetto avviato, di inglobarla nella polizia locale dell’Unione Reno Lavino Samoggia. La nostra polizia locale continuerà a presidiare il territorio di Valsamoggia, anche con servizi notturni, in collaborazione con i carabinieri, a garanzia di sicurezza e vicinanza ai cittadini". Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia, si affida ai social per ribadire le scelte della sua amministrazione comunale.

"In questi giorni – aggiunge – uno dei gruppi di opposizione in consiglio comunale (Fratelli d’Italia, ndr) sta diffondendo la voce che la nostra polizia locale sarà inglobata in quella dell’Unione Reno Lavino Samoggia. È vero che sul tema si è avviata un’interlocuzione tecnica, come accade spesso tra enti per valutare collaborazioni e possibili sinergie, ma non c’è alcuna decisione". Immediata e piccata la risposta di Fratelli d’Italia, tramite Marta Evangelisti, capo gruppo in consiglio regionale dell’Emilia Romagna. "Stupisce – scrive Evangelisti in una nota – che le nostre posizioni vengano etichettate come ’false’. I nostri consiglieri locali si sono limitati a evidenziare criticità evidenti, tanto nel progetto locale quanto nell’attuale assetto normativo regionale. Stupisce la fretta con cui le loro posizioni sono state etichette false. Se la risposta del sindaco contiene affermazioni non aderenti alla realtà o rappresentazioni fuorvianti, ne prendiamo atto. Ma respingiamo con fermezza l’uso di etichette che non rispecchiano il nostro approccio serio e documentato alle questioni amministrative, soprattutto quando si parla di sicurezza e di efficienza dei servizi". La querelle risale a metà luglio scorso, quando Gabriele Ottomaniello (consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Valsamoggia) ha presentato un’interrogazione sullo stato della polizia locale. "Con il traffico in aumento e la sicurezza a rischio crescente – aveva scritto – gli interventi della polizia locale non sempre sono adeguati. E si capisce. Il corpo della nostra polizia locale è sottodimensionato rispetto ai requisiti di legge, che prevede un agente ogni mille abitanti". Ed ecco l’assetto attuale della polizia locale, come riassunto dalla stessa sindaca Zanna, rispondendo ad Ottomaniello. "A Valsamoggia sono in forza 17 agenti (comandante, vicecomandante, 3 ufficiali, 12 agenti) che, al 30 giugno, ha messo a segno 5 sequestri probatori e 2 sequestri preventivi di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria. A questi si aggiungono quasi 1.400 controlli di polizia stradale, oltre 650 interventi in materia di polizia commerciale, edilizia e ambientale. E quasi 400 su degrado, microcriminalità e sicurezza".

Nicodemo Mele