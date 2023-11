I vignaioli indipendenti. Elio al taglio del nastro

I calici si sfiorano. E nei padiglioni del quartiere fieristico si brinda a "una nuova avventura". Dopo l’addio alla storica sede di Piacenza, il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi sbarca per la prima volta sotto le Due Torri, contando oltre mille espositori tra vignaioli italiani ed europei, olivicoltori e artigiani del cibo. Oltre 8mila invece i vini in assaggio – che il pubblico potrà acquistare o farsi recapitare a casa grazie a un servizio di spedizioni – e diverse masterclass sulle eccellenze dell’enologia italiana. Sono ben 985 i vignaioli in arrivo da tutte le regioni che fino a domani accoglieranno il pubblico curioso di scoprire il sapore dei loro vini, ma anche il lavoro che si nasconde dietro al calice.

"Ci sono tutte le premesse perché sia una tre giorni di successo. E da qui vogliamo iniziare una lunga avventura insieme – afferma il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari –. Tenevamo ad avere il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti a BolognaFiere che, grazie anche alla Slow Wine Fair in calendario la prossima primavera, sta diventando il punto di riferimento fieristico per i produttori e i consumatori di vino di qualità". Vino che già ieri gli espositori hanno potuto far conoscere agli appassionati che hanno riempito, fin dalle prime ore, le corsie dei padiglioni. "Questa fiera è un buon modo per trasmettere al pubblico la curiosità di assaggiare i vini direttamente dal produttore – spiega da dietro il bancone Franco Dalmonte di Terre di Macerato –, la scelta è ampia e le aspettative sono più che positive". Non è finita qui. Ieri a tagliare il nastro è stato un ospite d’onore, cioè il cantautore Elio (all’anagrafe Stefano Belisari), che ha poi ricevuto dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti il premio ‘Vignaiolo come noi’. "Il Mercato dei Vini – commenta Lorenzo Cesconi, presidente Fivi – ci permette di promuovere degli ideali produttivi sani e veri, che partono dalla terra con estrema onestà e arrivano nelle bottiglie che mettiamo sulle nostre tavole. Qui in fiera trova espressione un percorso identitario spontaneo e virtuoso, che come Fivi cerchiamo di accompagnare".

Cesconi ha poi indirizzato uno sguardo anche ai territori e ai vignaioli colpiti dall’alluvione: "Si spera sempre in una stagione di riscatto ma il clima è sempre più bizzarro, dai periodi di siccità fino alle alluvioni a cui abbiamo recentemente assistito – aggiunge –. Gli agricoltori sono abituati a rimboccarsi le maniche". Entusiasta della kermesse anche l’assessore all’agricoltura Daniele Ara, che ha sottolineato l’importanza "di dialogare con i consumatori, che a volte dimenticano quanto sia rilevante bere bene, cioè prodotti di qualità, che hanno un’identità e un legame con il territorio".

g. d. c.