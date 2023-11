I vignaioli indipendenti fanno il pieno di gente

Buona la prima per il ’Mercato dei vignaioli indipendenti’. Con 985 produttori e più di 26.000 ingressi in tre giorni, la dodicesima edizione della rassegna, la prima sotto le Due Torri, è da record. I risultati, fanno sapere gli organizzatori, sono stati all’altezza delle aspettative, con un costante afflusso di pubblico e soddisfazione di espositori e visitatori. "Buona la prima verrebbe da dire, se non fosse la dodicesima edizione di questo nostro evento, ma è la prima volta qui a Bologna, e i risultati ci rendono davvero soddisfatti. Abbiamo dimostrato ancora una volta che il cuore di questa manifestazione sono le vignaiole e i vignaioli, che con i loro vini raccontano l’Italia del vino", sottolinea Lorenzo Cesconi, presidente Fivi.

"Non è una questione di numeri, ma di autenticità e qualità, elementi fondanti di questa iniziativa. Ci sono ancora aspetti da migliorare, ma siamo nelle condizioni per farlo, anche grazie alla collaborazione con Bologna Fiere", aggiunge. "Ottimo risultato visti i tanti visitatori accorsi in fiera e alle iniziative Fuori Mercato promosse in città da Ascom e Amo", sostiene il presidente della Fiera di Bologna, Gianpiero Calzolari.