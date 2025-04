I virtuosi della polka chinata ballano in prima serata su Rai Due con Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile. Anche portare la polka chinata su Rai Due e coinvolgere nella bolognesissima danza di inizio ‘900 un ‘califfo’ del ballo come Stefano De Martino o avere come improbabili partner di pista Francesco Paolantoni e Andrea Pucci.

A riuscire nell’impresa è stata la BB Group Ballando Ballando di Castel San Pietro, non nuova a blitz televisivi. Dopo ’Italia’s Got Talent’ e ’Tu sì che vales’, questa volta la scuola di ballo castellana è tornata in Rai a otto anni dalla prima volta a ’Stasera tutto è possibile’, quando conduttore era Amadeus, e ha messo in vetrina il collaudatissimo duo composto da Alessandro Poli e Matteo Rovida, il primo castellano, il secondo della vicina San Lazzaro. "Gran bella emozione", ha commentato a caldo Alessandro, appena 15enne quando nel 2009 si avvicinò guidato dal maestro Giancarlo Stagni alla polka chinata, affascinato dalla storia di un ballo "che era praticamente estinto".

c. b.