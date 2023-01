I volontari accanto ai cittadini "Pattugliamo, ma non abbiamo armi"

"Noi non abbiamo visto niente e non sappiamo niente di quello che succede qui, è un posto tranquillo". Questa la risposta di due ragazzi giovanissimi residente del quartiere e abituali frequentatori del parco Lunetta Gamberini, dove si sono consumate due aggressioni. Disinformazione o omertà, questo non ci è dato sapere. Sta di fatto che il parco e la zona circostante, complice il buio invernale, sono diventate zone pericolose. Gli altri residenti, invece, hanno ben chiara la situazione dentro il parco e nelle zone limitrofe: "In fondo alla strada (principale del parco, ndr) rubano i cellulari, si mettono lì e in un secondo te lo strappano dalle mani, sono uomini di 30-40 anni a farlo. Ci vuole qualcuno che venga a vigilare come fanno ai giardini Margherita. L’illuminazione può essere migliorata, ma secondo me non sarà quella a risolvere la situazione", afferma Salvatore Antonino (foto), anche lui residente in zona Lunetta.

"All’interno la situazione è abbastanza tranquilla, poi ci sono gruppi di ragazzini che probabilmente sono rimasti dentro e tentano di scavalcare, allora interveniamo e li facciamo uscire – afferma un volontario Aisa –. Grosse cose non ce ne sono. Mi hanno detto che qualche giorno fa hanno tentato di rubare un telefonino a un ragazzo fuori dalla scuola, ma non so altro".

I volontari pattugliano il parco in orari che variano durante la settimana e allertano chi di dovere in caso di movimenti sospetti o manutenzione necessaria a lampioni e panchine. "Ogni tanto capita di parlare con i gruppi di ragazzini che creano un po’ di movimento ma non sono i classici gruppetti che vogliono causare problemi. Magari sono qui che bevono una birra e gli diciamo ’ragazzi mi raccomando, è quasi mezzanotte e sarebbe ora di uscire perché si chiudono i cancelli’ e loro sono collaborativi". Nessuno però era in servizio quando sono successi i fatti degli ultimi giorni. "Siamo un gruppo di amici in un’associazione: facciamo due passi, presidiamo e segnaliamo le situazioni non in regola ma non abbiamo armi".