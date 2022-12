I volontari della Pubblica assistenza consegnano il pranzo di Natale a domicilio

Il pranzo insieme è stato ancora rinviato per ragioni di precauzione sanitaria ma Casalecchio non ha dimenticato le famiglie e le persone sole o bisognose segnalate dai servizi sociali che il giorno di Natale hanno ricevuto a domicilio un pasto natalizio completo preparato dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio e dall’associazione Amici dell’Acquedotto. Quaranta famiglie per un totale di 120 coperti con un menù di lasagne, arrosto, purè, raviole e frutta. Il tutto portato a domicilio dai volontari che nei giorni precedenti si sono ritrovati per cucinare, confezionare e consegnate con l’accompagnamento di un sorriso e degli auguri per le festività

"La solidarietà non si ferma mai e in particolare in questi periodi è bello ricordarsi delle famiglie che per una serie di ragioni per un giorno vengono sollevate dalle loro difficoltà e ricevono una parola ed un piatto preparato con amore", hanno spiegato i volontari che hanno ricevuto tanti ringraziamenti dalle persone incontrate e un riconoscimento pubblico dall’amministrazione comunale, che attraverso i servizi sociali aveva stilato la lista delle famiglie.