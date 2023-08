I volontari della Pubblica sempre ’pronti’

Ventiquattro ore al giorno, ogni giorno dell’anno. Sebbene sia una organizzazione volontaria la Pubblica Assistenza Val di Sambro offre una serie di servizi continuativi alla popolazione e, seguendo uno spirito di vera sussidiarietà, sta aiutando la sanità pubblica ad uscire da un momento difficile dove i fondi scarseggiano e non è facile servire i paesi più piccoli soprattutto in montagna.

Questo servizio h24 si è reso possibile grazie alla recente inaugurazione di nuovi spazi dove pernottare a Montefredente, frazione nel comune di San Benedetto Val di Sambro, e di una nuova ambulanza.

L’estensione di questa attività ha comportato un ulteriore impegno per tutto il personale in servizio, dipendente e volontario, e per la sua gestione con questa Pubblica Assistenza, che oggi può contare su 52 operatori, dei quali 7 sono assunti a tempo indeterminato, 43 sono volontari e 2 fanno parte del servizio civile nazionale.

"A muovere quotidianamente queste persone – spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni - sono soprattutto lo spirito di solidarietà reciproca e la volontà di mettere i bisogni degli altri davanti ai propri, un valore che diventa ancor più straordinario se calato in un contesto storico e sociale caratterizzato in generale da una scarsa partecipazione e consapevolezza dei singoli, che fortunatamente in questi territori continua ad andare in controtendenza.

La Pubblica Assistenza Val di Sambro è così una grande famiglia composta un numero di volontari rilevante che affiancano dipendenti molto preparati. In un periodo storico nel quale i servizi sanitari, sociali e di integrazione socio – sanitaria stanno attraversando una preoccupante difficoltà, questa presenza e soprattutto questa attività territoriale ci aiuta non solo ad essere più sicuri, ma anche a sentirci più sicuri. Non posso dunque che ringraziare queste persone per il loro prezioso lavoro".

In questa partita l’amministrazione comunale di San Bendetto ha fatto la sua parte mettendo a disposizione gratuitamente nuovi spazi all’interno del fabbricato in cui già è presente da anni la Pubblica Assistenza. Riguardo invece ai mezzi, è stata acquistata una nuova ambulanza dal costo complessivo di 100mila euro, co-finanziato in parte dal Ministero ed in parte dalla Fondazione Carisbo.

Massimo Selleri