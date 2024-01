I volontari dell’Auser vicini agli anziani

Grande cuore dei volontari dell’Auser che nei giorni scorsi hanno portato il loro affetto e la loro allegria agli anziani e ai ragazzi disabili ospiti

delle strutture comunali, distribuendo oltre 200 ’pensierini’ (pacchetti contenenti pettinini per le donne e fazzolettini di stoffa per gli uomini) accompagnati da simpatici biglietti augurali. In particolare i volontari si sono recati alla Casa protetta comunale Coccinella in occasione delle feste natalizie organizzate nelle due strutture, mentre

sono giunti al centro diurno Scardovi al Centro Ali Blu disabili in

occasione dell’Epifania, accompagnati da una Befana volontaria Auser, sempre accolti con grande apprezzamento da parte di tutti i presenti.