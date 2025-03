I volontari di Plastic Free puliscono la Val di Zena: "Due quintali di rifiuti"

Plastic Free ha pulito la Val di Zena. Una ventina di volontari, con referenti dell’associazione Plastic Free, domenica si è occupata, dalle 9 alle 13, di liberare dai rifiuti l’area della Val di Zena. Si tratta, questa, di una delle zone, al confine tra San Lazzaro e Pianoro, più duramente colpite dalle alluvioni che, da maggio 2023, si sono scatenate su Bologna e provincia. A parlare della mattinata ‘civica’ i referenti di Plastic Free: "Durante le operazioni di pulizia lungo le sponde del fiume, abbiamo raccolto circa 20 quintali di rifiuti trascinati dalla piena. Tra i materiali recuperati, moltissimi provenivano da orti distrutti dalla pioggia, in particolare attrezzi e residui da giardinaggio. Incredibilmente, abbiamo trovato anche un cassonetto della raccolta carta, tre roulotte danneggiate, numerosi pneumatici, plastica di piccole dimensioni e rifiuti ingombranti di vario tipo. Un lavoro intenso, ma fondamentale per restituire dignità all’area colpita". A fine lavori l’associazione ha poi riferito al Comune di Pianoro, competente per territorio, chiedendo di occuparsi prima possibile della rimozione delle roulotte e dei cassonetti della spazzatura. Questo smaltimento è, infatti, di competenza strettamente comunale.

z. p.