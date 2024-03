I volontari e gli ’invisibili’. Senza tessera sanitaria: "In ambulatorio arrivano venti persone al giorno"

Gli ambulatori del terzo settore dedicati a quelle persone che non hanno possibilità di avere una tessara sanitaria reclamano spazio. O meglio, una maggiore integrazione col servizio sanitario nazionale. La richiesta partita nel corso del convegno organizzato in città dalla Confraternita della Misericordia, che sotto le Due Torri gestisce l’ambulatorio Biavati. "E’ un momento sicuramente difficile per la sanità e di transizione – afferma il presidente della Confraternita, Francesco Gombi – però auspichiamo una maggiore collaborazione tra la sanità pubblica e queste realtà. A breve, speriamo di poter avere anche un tavolo periodico di confronto a livello regionale, con tutti gli ambulatori da Piacenza a Rimini che si possano confrontare tra loro e che possano programmare con i rappresentanti della sanità e della Regione linee di intervento ben definite e ben supportate dall’autorità pubblica".

Gli ambulatori regionali del terzo settore, continua Gombi, "hanno già una lunga tradizione in questa e in altre regioni. Il presente è molto positivo, perchè c’è una localizzazione di questi ambulatori in tutti i capoluoghi di provincia e anche in altre cittadine importanti dell’Emilia-Romagna". Si tratta di strutture gestiti da associazioni e realtà diverse, rileva il presidente della Confraternita della Misericordia, "però il fine è uno solo: aiutare le persone in difficoltà. Quanto al futuro molto dipenderà da quello che succederà alla sanità in Italia. Però noi volontari auspichiamo che sia un futuro che valorizza ancora di più questi ambulatori e il volontariato dei medici e delle altre professioni sanitarie".

Il Biavati è aperto tre giorni a settimana, con una media di circa venti accessi al giorno. "Un aumento c’è stato senz’altro a inizio 2023 e durante tutto il 2022 – sottolinea Gombi – per l’arrivo dei profughi dell’Ucraina. Ma come andamento è abbastanza stabile". Mentre lancia l’allarme Leonardo Mammana, rappresentante del Gruppo regionale immigrazione salute Emilia-Romagna (Gris), ‘costola’ della Società italiana di Medicina delle Migrazioni: "È in aumento la quota di persone escluse dal servizio sanitario nazionale. Non solo migranti, ma anche cittadini italiani in condizioni di indigenza". Quella degli ambulatori del terzo settore, insiste la Confraternita della Misericordia, "è una realtà che deve emergere agli occhi delle istituzioni locali e regionali, guardando anche al futuro. Sono ambulatori destinati a persone che non usufruiscono del servizio sanitario nazionale, come migranti irregolari o senza fissa dimora".

Sono un centinaio a oggi le persone senza fissa dimora che in Emilia-Romagna hanno ottenuto l’assistenza medica, grazie alla legge regionale approvata nel 2021. "Abbiamo raggiunto finora il dieci per cento della popolazione target", dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

"L’universalismo non è un valore dato per sempre – avverte l’assessore alla Sanità del Comune, Luca Rizzo Nervo – va verificato costantemente e non è davvero riconosciuto se anche le persone emarginate non sono pienamente incluse nel servizio sanitario nazionale". In questo senso, richiama Rizzo Nervo, oltre all’estendere il diritto alle cure alle persone senza fissa dimora con una legge nazionale ad hoc, occorre anche "facilitare l’acquisizione del tesserino Stp" per le persone migranti, perché anche loro abbiano accesso alle cure: "Ne parleremo con l’Ausl", assicura l’assessore.