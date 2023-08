I volontari e l’addio al parco Nord "Dispiaciuti, ma saremo ovunque"

L’ultimo valzer è iniziato. Il parco Nord ospita la Festa dell’Unità, che raduna l’intera comunità, dai grandi ai piccini, in un clima di allegria e spensieratezza, per l’ultima volta. Poi si sposterà in un’altra zona, ancora da individuare. Tra i tanti stand e ristoranti che promuovono la cucina nostrana e territoriale, i volontari sono al lavoro per fare in modo che tutto scorra al meglio. Ma un po’ di tristezza e amarezza si avverte fra i tanti collaboratori che, da anni, mettono a disposizione tempo, competenze e passione. "Aspettiamo grandissima partecipazione, come l’anno scorso e le annate passate – affferma la signora Luciana, che gestisce lo stand crescentine del Savena –. Direi che il fatto che sia l’ultimo anno porterà più persone. Sono dispiaciuta, ma del resto la vita cambia, l’importante è che lo spirito rimanga invariato. Quest’anno vedo molta voglia di prenderne parte. Finalmente abbiamo anche la possibilità di scelta, di poter cambiare e di avere un’alternativa". Se qualcuno vede nel cambiamento uno scenario positivo, ci sono parecchi volontari che trovano nel Parco Nord un punto di ritrovo tradizionale, un luogo di raccolta identitario. "Mi dispiace, lo ammetto – commenta Giovanni Roccarati, che lavora allo stand della Trattoria Navile –. Ci siamo abituati a questo posto. Ma ci adatteremo a qualsiasi soluzione, ma, in ogni luogo, è importante che ci sia lo spirito e il clima della festa e che non manchi la voglia di stare insieme e di lavorare per questa festa, che ogni anno portiamo avanti tutti insieme. Spero ci sia molta affluenza e tra di noi, tra amici e compagni che conosco, c’è un bel clima. Sarà un successo".

Questo è anche il primo anno con la segretaria Elly Schlein. Le novità, quindi, non mancano. "Sono soddisfatto di Schlein – prosegue Roccarati – . Concordo con le sue idee e la apprezzo, perché sa rispondere bene agli interlocutori, non porgendo l’altra guancia. Apprezzo le sue risposte dirette". In linea con il pensiero del volontario dello stand della Trattoria Navile, c’è Tamara Battistini, affezionata alla festa che da più di quindici anni partecipa all’evento cittadino. "All’inizio ero preoccupata, in una fase non l’ho sentita molto – confessa Battistini –. Ma nel periodo estivo abbiamo sentito una nuova spinta, un interesse forte, e sta mostrando quali sono le linee del Partito Democratico, che per me sono molto positive". In merito all’ultimo presidio al Parco Nord, la nostalgia prende il sopravvento. "In questo momento, sentiamo poco l’idea di dover andare via. Siamo all’inizio e vogliamo far partire tutto quanto, quindi sentiamo meno l’idea dell’ultimo anno – prosegue –. Ma sicuramente fa strano. Mi aspetto un buon ritorno: abbiamo visto nelle nostre feste territoriali una crescita, e a caduta: speriamo ci sia lo stesso incremento di persone che tornano a trovarci. La festa provinciale tocca tutta la realtà bolognese". L’ottimismo non manca, e i volontari sono pronti per le giornate di festa. Quest’anno verrà anche servito l’ormai famigerato granchio blu.

"Un po’ di dispiacere c’è, ma contiamo sul fatto che continueremo con le feste, perché la Festa dell’Unità non finirà mai – dichiara Renato Ballotta, del ristorante Cento Passi, gestito dal circolo del Pd di San Lazzaro, in collaborazione con Libera e il ristorante di Palermo Molti Volti –. Speriamo di avere un luogo altrettanto appropriato, sempre all’aperto. L’importante è che non si perda l’essenza. Sono contento di Schlein".

Mariateresa Mastromarino