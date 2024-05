I volontari raccolgono beni di prima neccessità per le famiglie bisognose

Giornata di raccolta speciale domani ai due supermercati Coop di Sasso dove per tutta la giornata una trentina di volontari che fanno capo al gruppo di volontari dei ‘Brutti ma buoni’ accettano la donazione di prodotti alimentari e per l’igiene da destinare alle famiglie in stato di bisogno segnalate dai servizi sociali. La dinamica è quella consolidata in questo genere di campagne che vede all’ingresso i volontari con relativa pettorina di riconoscimento distribuire un volantino che indica le categorie merceologiche che il cliente aggiungerà alla propria spesa per poi depositarle al banco. Olio, tonno, legumi, carne in scatola, biscotti, caffè, latte a lunga conservazione, riso ed articoli per l’igiene della casa e della persona, che andranno a rifornire il magazzino di via Pila dove ha sede questo tenace sodalizio che ogni venerdì gestisce la distribuzione di questi beni essenziali ad oltre trenta famiglie del territorio.