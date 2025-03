I volti dell’imprenditoria: "Dobbiamo essere uniti. Situazione dazi difficile"

Masetti

Tante imprese, imprenditori e imprenditrici bolognesi hanno deciso di partecipare all’evento per i 140 di storia del giornale il Resto del Carlino. Una folta platea a Palazzo Re Enzo. "La situazione dei dazi è spiacevole e pericolosissima. Ma da imprenditori dobbiamo essere ottimisti. Dobbiamo provare a fare alleanze, di essere Europa anche a livello imprenditoriale. Le nostre aziende sono sì eccellenze, ma se rimangono da sole sono piccole. Bisogna mettersi insieme e fare gruppo. Altrimenti sarà difficile competere con Stati Uniti e Cina. Ma se la mia azienda è europea può farlo", racconta Valentina Marchesini, membro del Cda, direttrice Risorse umane, marketing e comunicazione di Marchesini Group. C’era anche suo padre Maurizio, Ceo dell’azienda. Ma tra gli imprenditori ecco Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratrice delegata di Tper, Enrica Gentile, amministratrice delegata di Areté, Enrico Fini, presidente di Lavoropiù, e Mauro Lusetti, presidente Conad Consorzio Nazionale. Realtà bolognesi che non rappresentano solo l’economia e il territorio locale, ma anche dimensioni nazionali che ogni giorno esportano il brand del Made in Italy e del Made in Emilia-Romagna. In tutti i settori. Dal packaging all’agroalimentare, passando per il turismo, la grande distribuzione alimentare, i servizi, l’alta tecnologia, l’automotive e le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese. Nella platea ecco poi anche Giovanni Bucchi, responsabile ufficio stampa di Conserve Italia in rappresentenza del presidente Maurizio Gardini, Sergio Morini, presidente del Gruppo Morini, Marco Marcatili di Caab, Federico Bendinelli, presidente dell’Aci. Ma non sono mancate anche le presenze di tante realtà sindacali e associazioni di categoria, sia locali che regionali, alcune rappresentate da delegati. Ecco Enrica Lazzarini di Promotec insieme a Chiara Casagrande. E poi il manager Filippo Sassoli de Bianchi, Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, Giorgio Giatti, presidente del Gruppo Termal, Marco Palmieri, amministratore delegato di Piquadro, Maria Antonia Mantovani, addetta stampa di Ima in rappresentanza di Alberto Vacchi, Flavio Guastafierro, amministratore delegato La Petroniana, e Pierluigi Stefanini, presidente Fondazione Del Monte. Tutti uniti per il Carlino.