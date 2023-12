I volti ’invisibili’ dell’accoglienza. In mostra gli scatti di Martinetto

"A Day in the Life": una mostra fotografica del noto Simone Martinetto inaugurata ieri, alle 11.30 al Palasavena di San Lazzaro. L’esibizione, curata dall’opera Padre Marella sarà visitabile fino al 28 gennaio.

Il progetto A Day in the Life è un racconto fotografico che Martinetto regista, artista, insegnante di fotografia, ha esposto in oltre 60 mostre in Europa e negli Stati Uniti ed ha vinto diversi premi e riconoscimenti sia come artista che come fotografo di scena, di un territorio e delle persone che lo abitano. Alla base del progetto c’è l’idea di documentare una giornata nelle vite di alcune persone titolari di protezione internazionale accolte nel Sai metropolitano bolognese e di documentare, allo stesso tempo, il lavoro dell’accoglienza: il lavoro sociale, così fondamentale, ma anche spesso così invisibile. Un lavoro fatto di professionalità importanti e di tanta umanità, di empatia e prossimità, di condivisione ma anche della giusta distanza in una sana relazione educativa.

Attraverso il suo obbiettivo, Martinetto ha catturato con sguardo sensibile, incontri, scambi, difficoltà e successi, con scatti intensi che trasmettano speranza e il desiderio di costruire nuove radici. La documentazione fotografica ha coinvolto l’intero territorio, sostenendo attivamente il percorso di integrazione dei nuovi con-cittadini.

La mostra, che come detto è curata dall’Opera Padre Marella, ente gestore attivo nel progetto Sai ordinari, ed è patrocinata dal Comune di Bologna e dall’Asp Città di Bologna, sarà arricchita dalla pubblicazione del lavoro di Martinetto, che comprende testi e immagini che approfondiscono le storie delle persone coinvolte, in un libro e in un’appendice digitale. Il libro "A Day in the Life" sarà distribuito gratuitamente ai presenti durante la mattinata dell’inaugurazione della mostra, mentre la versione digitale sarà disponibile sempre a partire da oggi, 23 dicembre. La mostra sarà ospitata presso il Palasavena fino al 28 gennaio, offrendo un’opportunità unica di immergersi nelle vite e nel percorso di integrazione di coloro che partecipano al progetto.