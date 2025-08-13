I voti degli studenti. Ecco i maturi del Fermi. L’esame allo Scientifico superato con successo

Iniziamo la pubblicazione degli studenti che hanno superato la maturità al liceo Fermi.
5 A Acquarini Luca, 70; Bertelli Lorenzo, 100; Bigozzi Ilario, 80; Buonfiglioli Paolo, 98; Cruciat Jacopo, 70; Facchini Alessandro, 65; Giacobbi Enrico, 73; Golinelli Benedetta, 85; Lemzini Kabil, 66; Santerini Aurora, 61; Schiavone Filippo, 68; Tedeschi Alberico, 77.
5 B Alfonsi Daniele, 88; Aracu Lavinia, 75; Ballardini Romeo, 67; Capobianco Matteo, 71; Caremi Samuele, 74; Cataudella Riccardo, 77; Collura Gabriele, 68; Cortesi Anna, 66; Di Crosta Filippo, 100 e lode; Fabris Tommaso, 79; Garagnani Anna, 78; Marcuccio Federico, 82; Medici Anna, 80; Merhori Enea, 92; Messori Gregorio, 90; Porcu Samuele, 79; Rangoni Margherita, 61; Rizzoli Chiara Sabina, 95; Saredo Parodi Giulio, 72; Zhou Sofia, 96.
5 D Chesani Francesco, 100; Cifrodelli Sandro, 70; Collina Caterina, 90; Coroli Nichita, 66; D’Angeli Giorgia, 74; D’Auria Andrea, 93; Dalboni Elia, 100; Gintoli Arianna, 82; Gironi Alice, 67; Isacco Luca, 70; Lamponi Luca, 73; Lecce Matteo, 64; Magnani Riccardo, 72; Nanni Iacopo, 93; Palestini Bianca, 98; Schettino Andrea, 76; Trinchero Giacomo, 82; Vanni Davide, 60; Venturi Elena, 80; Venuti Camilla, 82.
5 F Bonafè Camilla, 90; Casarini Kevin, 78; Conti Matteo, 85; De Capite Luca, 97; Ferrari Leonardo, 85; Ferrazzo Giuseppe, 79; Ferrini Ginevra, 90; Lana Niccolò, 85; Lionetti Marco, 98; Lorenzini Ivan, 85; Magliozzi Sofia, 90; Micheloni Simone, 92; Neretti Pietro, 88; Nota Caterina, 100; Pavoni Alfredo, 100; Sartori Sebastiano, 100; Scardigli Chiara, 96; Tortorella Costanza, 81; Venturi Federico, 87.
5 G Acquaviva Giorgio, 75; Antonioni Giacomo, 85; Capito Giacomo, 95; Castro Nicoletta, 82; Centurioni Leonardo, 94; Coppola Simone, 76; Galati Matteo Giuseppe, 88; Grandi Venturi Mattia, 100; Iorio Massimiliano, 100; Marchioni Nicolo, 96; Morandi Andrea, 100 e lode; Naldi Sofia, 74; Nardini Alessandro, 90; Prodi Stefano, 66; Ricci Gaia, 100 e lode; Rinaldi Anna, 85; Romani Sofia, 92; Simoncelli Luca, 85.
5 H Baldazzi Caterina, 63; Bocca Luigi, 95; Bonzi Alessandro, 73; Bordoni Matteo, 90; Cicalini Marco, 81; Di Marco Niccolò, 77; Galassi Martha, 73; Magni Pietro, 67; Malavasi Arianna, 90; Marullo Gabriele, 69; Masetti Filippo, 72; Montaguti Ester, 66; Negroni Elena, 85; Pistani Lucia, 66; Ramiferi Valentina, 79; Righini Matteo, 80; Russo Tommaso, 100; Sensi Camilla, 83; Ventura Emiliana Allegra, 90; Zanini Alessia, 8.
5 I Amato Riccardo, 67; Calandrino Anna, 92; Califano Martina, 88; Capocasale Gloria, 98; Damiano Sofia, 78; Di Nardo Samuele, 95; Forte Manuela, 81; Galasso Camilla, 96; Genovesi Antonio, 100; Grassi Tommaso, 66; He Xin Yi, 71; Lorenzoni Guido, 64; Parenti Tommaso, 66; Presti Andrea, 97; Traversa Flavio, 63; Zanarini Alessandro, 100 e lode.
5 L Amorati Chiara, 74; Ballarini Cecilia, 83; Cavoletti Elena, 70; De Seta Luca, 92; Famulari Mirco, 90; Felici Alberto, 89; Ferrari Simone, 87; Gallo Valentina, 74; Gazzi Paolo, 75; Giorgi Lucia, 100; Innocenti Lucia, 89; Magrì Davide, 92; Maraia Sofia, 76; Mariani Davide, 90; Martellone Angelica, 70; Nanetti Riccardo, 70; Pieraccini Ilaria, 88; Preda Laura Valentina, 65; Regard Filippo, 100 e lode; Rosino Eleonora, 97; Sassi Marianna, 89.
(1/Segue)