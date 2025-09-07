I Wonder a Venezia ’Suo’ il Leone d’Argento

Si conferma, sotto l’ombra del Leone di San Marco, la solidità della casa di distribuzione I Wonder Pictures che, guidata da Andrea Romeo, non teme di fare scelte coraggiose nelle acque agitate della cinematografia internazionale. Per I Wonder Pictures, quella appena conclusa è stata una Mostra del Cinema di Venezia ricca di soddisfazioni, con una proposta di titoli in tutte le sezioni della manifestazione: 4 film in Concorso, 2 in Orizzonti e 2 anteprime fuori concorso. Una selezione ricca, in cui la qualità ha saputo incontrare l’applauso del pubblico e l’attenzione delle giurie.

"In una mostra di altissimo profilo, con una selezione intelligente, creativa e ricca di sorprese, siamo contenti di aver rappresentato tutte le anime di I Wonder Pictures", dichiara a caldo Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale della casa di distribuzione. "Da un lato, c’è stato il piacere di portare a Venezia un film atteso, grand public e super-popolare come The Smashing Machine, interpretato da un sorprendente Dwayne Johnson affiancato da Emily Blunt e prodotto da A24, che proprio al Lido ha ricevuto un riconoscimento di qualità importante, con un premio che ha valorizzato un autore come Benny Safdie, per la prima volta dietro la macchina da presa in solitaria. Dall’altro, abbiamo avuto modo di vedere la consacrazione di un’autrice che seguiamo da anni, Kaouther Ben Hania – di cui già avevamo distribuito Quattro figlie – con un film urgente e ineludibile come La Voce di Hind Rajab, un progetto che abbiamo accompagnato sin dalle fasi del soggetto e dello sviluppo. E poi la Mostra d’Arte Cinematografica è anche un luogo di scoperte: molti dei film con cui siamo approdati al Lido quest’anno erano già stati acquisiti al momento dell’annuncio in Selezione ufficiale, ma in alcuni casi, come quello di En el Camino di David Pablos, è stata la selezione di Alberto Barbera che ci ha permesso di scovare un’opera che ci ha da subito folgorato".

I premi legati dunque alla casa bolognese sono il Leone d’Argento Gran premio della giuria per ’La voce di Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania, accolto con una ovazione in sala; il Leone d’Argento per la miglior regia con ’The smashing machine’ di Benny Safdie e nella sezione Orizzoni il premio per il Miglior film con ’En el camino (On the Road)’ di David Pablos.