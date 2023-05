I Wonder ’incassa’ The Zone of Interest

Il film ’The Zone of Interest’ (La Zona d’interesse) di Jonathan Glazer ha vinto il Gran Prix Speciale della Giuria alla 76ma edizione del Festival di Cannes e uscirà nelle sale italiane il prossimo gennaio, distribuito dalla bolognese I Wonder Pictures. Un acquisto importante per la casa di distribuzione, che si è aggiudicata anche ’A tutta la bellezza e il dolore’ di Laura Poitras, Leone d’Oro a Venezia e ’Sur l’Adamant’ di Nicolas Philibert (Orso d’Oro a Berlino) che sarà in anteprima al Biografilm di questo giugno.