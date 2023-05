I Wonder Pictures sulla Croisette ’scommette’ sulla fortuna di 6 film

Sono sei i titoli in programma a Cannes, nelle diverse sezioni, che I Wonder Pictures porterà in Italia. Sarà presentato in concorso in Selezione Ufficiale e concorrerà dunque alla Palma d’Oro ’Le Retour’ (foto piccola) di Catherine Corsini, una storia familiare intensa e coinvolgente sull’elaborazione e l’accettazione del passato. Sempre in Selezione Ufficiale ma fuori concorso, il biopic ’L’Abbé Pierre-Une vie de combats’ diretto da Frédéric Tellier ripercorre la vita di Henri Grouès, più noto con il suo pseudonimo Abbé Pierre, frate francescano, partigiano, politico, presbitero cattolico francese e fondatore della Comunità di Emmaus. Nella sezione Special Screenings, sarà possibile assistere all’inedito esordio nel cinema d’animazione di Paolo Berger (già autore del celebrato e sperimentale Blancanieves) con ’Robot Dreams’ (foto grande), una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità. A Cannes Premières sarà presentato il nuovo attesissimo film di Martin Provost, ’Bonnard, Pierre et Marthe’, che esplora il rapporto tra il pittore francese Pierre Bonnard e la sua compagna di una vita e musa per eccellenza – protagonista di un terzo dei suoi dipinti! – Marthe de Méligny. Alla Quinzaine des Cinéastes sarà proposta la nuova opera di un altro amatissimo autore, il regista premio Oscar Michel Gondry, che a otto anni dal suo ultimo lungometraggio porta a Cannes ’The Book of Solutios’. Infine, alla Semaine de la Critique sarà programmato ’Vincent Must Die’ di Stephan Castang, un film sorprendente e mozzafiato che cavalca la new wave del cinema horror francese, in cui la spirale di violenza viene scatenata improvvisamente, senza spiegazioni e del tutto fuori controllo.

b. c.