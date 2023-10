I Wonder ’sbanca’ al cinema

Sono due i titoli che hanno trionfato alla Festa del cinema di Roma e che sono distribuiti dalla bolognese I Wonder Pictures. Il primo è ’Mi fanno male i capelli’ di Roberta Torre che ha visto premiata con il riconoscimento ’Monica Vitti’ la protagonista Alba Rohrwacher. Un premio ’a specchio’ in qualche modo, visto che il film è proprio un omaggio alla grande attrice scomparsa: la protagonista, Monica, perde la memoria e dà senso alla sua vita identiticandosi con i personaggi dei film interpretati dalla Vitti. Insomma, un gioco di riflessi infiniti a cominciare dal titolo, che è la citazione di una battuta da ’Deserto rosso’ di Michelangelo Antonioni. Accando a lei uno straordinario Filippo Timi.

Sempre distribuito da I Wonder è anche ’The Hypnosis’ di Ernst De Geer: anche in questo caso il protagonistra, Herbert Nordrum, si è portato a casa il premio ’Vittorio Gassman’ come miglior attore. In entrambi i casi due film di altissima qualità, da non perdere nelle sale.