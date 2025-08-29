I Wonder sbarca al Lido. Da Ernaux a Dafoe, tante star trovano casa

Un punto d’incontro, una piattaforma culturale che gira il mondo del cinema tra il Sundance, Cannes e la Mostra di Venezia, partendo da Bologna. Ecco Casa I Wonder, la dimora nel segno della settima arte, emanazione conviviale della casa di distribuzione felsinea fondata da Andrea Romeo, che già dai tempi del Biografilm Festival aveva dimostrato una grande attenzione per l’intrattenimento extra filmico. Una visione lungimirante dell’entertainment legato alla sala e alla comunicazione del cinema rivolto ai giovani, che ieri a Venezia, Pavillon Italia, anche la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni, ha lodato. E ha affermato, parlando dell’Italian Global Series festival di Riccione : "Dateci supporto per il festival delle serie, dove ci piacerebbe ospitare Casa I Wonder". Romeo risponde che dove si vuole la sua collaborazione, lui va. "È un’idea di hospitality che viene dall’aver frequentato tanti festival del cinema dove l’impeccabilità delle proiezioni è la cosa più importante. Per noi, però, la cultura deve far nascere socialità. Attraverso il cibo anche, e al Sundance abbiamo la fama del posto dove si mangia meglio".

Il 2025 segna un passo nuovo nella vita del progetto, perché all’82 edizione della Mostra, Casa I Wonder trova una dimora al Lido, una villa affacciata sul mare dove in questi giorni sono attese celebs come Tilda Swinton, Greta Lee, Willem Dafoe, Dwayne Johnson ‘The Rock’ e dove tutti giorni Zerocalcare tiene i Best Movie Talks. Ieri è arrivata anche il premio Nobel Annie Ernaux per parlare, con la regista Claire Simon del film Ecrire la vie. È tra le pellicole distribuite da I Wonder, come anche Late Fame di Kent Lee con Willem Dafoe e Greta Lee (proiezione domani), e Smashing Machine di Benny Saffia con ‘The Rock’. "La nostra Regione ha creduto tanto nell’iniziativa, sostenendola in maniera massiccia – afferma Vincenzo Colla, vicepresidente –: dietro a un’operazione così c’è storia, identità, passioni e qualità delle relazioni che vengono prima del business". E sulla tavola di questa casa speciale hanno deciso di arrivare tanti produttori d’eccellenza della nostra regione, con igp e dop. Colla ricorda poi con interesse l’operazione che Romeo, con il circuito dei Pop Up Cinema, sta facendo al Fulgor, per riportarlo in attività entro il 2026. E, a lato, annuncia che agli inizi del 2026 la Regione lancerà un bando di circa tre milioni, che "darà risorse agli imprenditori pubblici o privati che vogliano riportare in attività una quarantina di cinema e teatri storici del territorio".

Bologna e la Regione brillano al Lido con molti film. Ma la stella futura di cui si parla tanto è Saul Nanni, ieri ne La Gioia di Nicolangelo Gelormini, unico film italiano in concorso alle Giornate degli autori. Nanni, che ha presentato la pellicola con Valeria Golino e Jasmine Trinca, ha il ruolo non facile di Alessio, giovane che usa il suo corpo per aiutare la madre. "Un personaggio legato alla superficialità, al vuoto– ha spiegato –, abituato a essere corpo e non persona". Con Gioia "si vede visto, ma da questo scappa, è qualcosa di troppo forte per lui".

Benedetta Cucci