Iaia Forte e la passione per l’Iliade: "La mia Era è più virile di Zeus"

"Cantami, o diva, l’ira funesta del pelide Achille". Riecheggia tra le memorie scolastiche e meno recondite. Alessio Boni e Iaia Forte affrontano il capolavoro di Omero, lo prendono per mano e lo portano sul palcoscenico, raccontando un mondo in cui "l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono agiti dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti". Dopo I Duellanti e Don Chisciotte, il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive e mette in scena Omero. Lo fa per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Iaia Forte interpreta Era, moglie di Zeus (Boni). Un testo in cui ci sono già "tutti i semi del tramonto del nostro Occidente", ma "come accade con la grande poesia, l’opera contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire ‘no’ all’orrore", spiegano Boni, Prayer e Aldorasi. Iliade - Il gioco degli dei va in scena al Teatro Duse stasera e domani alle 21 e domenica alle 16.

Iaia Forte, come si è avvicinata a questo ruolo?

"Sono sempre stata una grande appassionata di Omero e dell’Iliade. Mi ci sono avvicinata cercando di accentuare la distanza tra me e il personaggio. Era viene descritta come una sposa petulante, gelosa, il classico cliché che si costruisce attorno alla figura della moglie. Io ho cercato di trasformarla in una figura ancora più virile di suo marito Zeus".

Aveva una dea preferita?

"Atena. Ho da sempre una grande passione per questa figura mitologica".

Cosa le piace?

"La sua intelligenza, il suo aspetto guerriero, che la scarta dal cliché femminile".

E quando le è stato proposto il personaggio di Era come ha reagito?

"Ho detto: ‘Maledizione, avrei voluto fare Achille!’. Che invece interpreta Alessio Boni".

Portate sul palco un mondo antico che per certi aspetti richiama quello attuale…

"Le nostre vite sono ugualmente dominate dalla paura, dal desiderio di ricchezza, dai giochi di potere e da tutte le forze distruttive che rendono possibile la guerra".

Ritorna a Bologna. Cosa le piace di questa città?

"Adoro Bologna, lo dico senza nessuna piaggeria. Mi mette allegria, ha un impulso giovanile, civile e accogliente. Ho tanti amici in città: il poeta Davide Rondoni, il regista Renato De Maria. Mi manca andare a trovare Lucio Dalla, eravamo molto amici. È stato un grande sponsor del mio primo film, Libera. Ho sempre alloggiato all’Hotel Roma, accanto a casa sua".

Amalia Apicella