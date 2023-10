’Ibe Driving Experience’, in pista il mondo del trasporto collettivo "Ibe Driving Experience 2023" torna a Misano Adriatico per promuovere il trasporto collettivo sostenibile. Il 24 e 25 ottobre incontri e test drive per operatori del tpl. Ibe Intermobility and Bus Expo a Rimini nel 2024.