Idee innovative a Villa Garagnani Prorogato il bando per le start-up

Prorogato al 13 febbraio il termine per presentare la domanda di partecipazione al bando per le start-up che potranno usufruire gratuitamente dei servizi e del percorso per sviluppare la propria idea di impresa a villa Garagnani. Il Comune di Zola allunga così i termini della selezione rivolta a singoli, gruppi informali e startup costituite per sviluppare la propria idea d’impresa e fruire di un percorso di pre-incubazione di circa 2 mesi, cui seguirà il percorso di incubazione di circa 8 mesi con conclusione entro l’anno 2023. Le start-up selezionate potranno usufruire dei pacchetti formativi dedicati, attrezzature e possibilità concrete di trasformare nel futuro la propria idea in un’attività economica di successo, come accaduto di recente ad alcune realtà uscite da questo percorso.