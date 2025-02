Identità e metaverso: ’Una, doppia, collettiva’

Cosa significa esistere in un mondo in cui il confine tra reale e virtuale si fa sempre più labile? Come cambiano le identità e le relazioni nell’era del metaverso? La mostra ’Una, Doppia, Collettiva. L’identità al tempo del metaverso’ esplora questi interrogativi. Curata da Federica Patti e Claudio Musso, l’esposizione si sviluppa in due sedi – il Cubo in Torre Unipol e il Cubo in Porta Europa – e rientra nell’ottava edizione di Das (Dialoghi artistici sperimentali), oltre a far parte di Art City. Le protagoniste dell’esposizione ( ingresso libero fino al 31 maggio) sono quattro artiste che attraverso installazioni e esperienze immersive propongono una riflessione sulla costruzione dell’identità nell’era digitale. LaTurbo Avedon, avatar dietro cui operano diverse artiste, indaga il concetto di esistenzialismo digitale con ’Cusp (Outside/Inside)’, installazione interattiva sulla costruzione dell’identità, e con ’Permanent Sunset’, video-performance che trasforma i paesaggi virtuali in spazi contemplativi. Auriea Harvey, pioniera della net-art, presenta invece sculture in veste sia fisica sia digitale: ’The Mystery v5-dv2 (chroma screen)’, fruibile in realtà aumentata, e ’The Mystery v5-dv3 e dv2(Fools Gold)’, sculture in bronzo con il loro corrispettivo digitale. Kamilia Kard esplora le dinamiche sociali nel digitale con ’Toxic Garden’, esperienza interattiva su Roblox in cui i partecipanti si trasformano in piante velenose, e con la video installazione ’HERbarium - Dancing for an AI’: "É una riflessione sull’associazione storica della donna con l’immagine della strega, e su come oggi anche l’intelligenza artificiale venga personificata come femminile", spiega Kard. Mara Oscar Cassiani, affronta le relazioni tra esseri umani e IA con ’AI Love, Ghosts and Uncanny Valleys’, installazione distopica tra video e gadget tecnologici, e con ’Stay Cute UWU+La Fauna 2k25’, performance online.

Alice Pavarotti