Idice, centro culturale intitolato a Cremonini

di Zoe Pederzini

Idice ricorda Giovanni Cremonini, storico, amato e attento medico di base del territorio scomparso qualche anno e papà del cantante Cesare Cremonini, ex frontman dei Lunapop. Proprio per ricordare Giovanni e onorarne la memoria il Comune di San Lazzaro, ieri mattina, ha intitolato a Cremonini il Centro Culturale di Idice.

Il medico è stato ricordato "per essersi preso cura di tanti bambini e adulti del nostro territorio, con estrema disponibilità e grande professionalità". All’evento, oltre ai tanti cittadini che hanno voluto partecipare, ad ex pazienti e all’amministrazione comunale, con tanto di gonfalone, era presente anche il figlio Cesare Cremonini, visibilmente emozionato.

"È un onore per me essere qui e passare per la via Emilia, che percorro regolarmente anche quando vado a trovare mia madre che vive nella vicina Colunga. Questo è il mio luogo del cuore – racconta il cantante bolognese –, e mi emoziono sempre quando parlo di questa terra. Vedere oggi questo bellissimo centro sociale per giovani intitolato a mio padre rende e renderà ancora più emozionante il viaggio, tutte le volte che ci passerò. Tutto ciò fortifica ancora di più il mio, il nostro legame con questa terra incredibile". Un legame davvero speciale. "Mio padre Giovanni – prosegue Cesare – era una persona riservata, non amava essere al centro dell’attenzione se non quando, da medico, poteva fare del bene agli altri. Sicuramente, se fosse stato qui con noi in questa giornata, sarebbe stato un po’ imbarazzato. Sono certo che oggi, guardandoci da lassù, sia molto contento".

Emozionata anche la sindaca Isabella Conti, sorridente al taglio del nastro: "Sono anni che lavoriamo per poter rendere questo posto un luogo della comunità perché dobbiamo ricordare che i luoghi mantengono una loro memoria e hanno una loro storia che si riverbera nella vita delle persone. Questo era, un tempo, un luogo di cura dove lo stesso dottor Giovanni Cremonini si prendeva cura della salute delle persone".

Tante famiglie che non dimenticheranno mai il tanto bene fatto da Cremonini. "Abbiamo, dunque, pensato che questo luogo così importante per San Lazzaro, ma soprattutto per la frazione di Idice, dovesse avere una giusta significazione, e non solo attraverso l’intitolazione doverosa al dottor Cremonini, che ha animato questi luoghi, ma rendendolo un centro per la comunità stessa – conclude la prima cittadina –. L’amore che le persone hanno per Cremonini è la dimostrazione di tutto il bene che lui ha fatto per i suoi pazienti e per il nostro territorio".

Una persona straordinaria che continua a vivere nel cuore di chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo.