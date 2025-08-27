Idice, lavori sotto la lente. Scontro FdI-Comune

Cittadini preoccupati dall’immobilismo che c’è attorno alla pulizia del torrente Idice. Questa la denuncia di FdI per voce di Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, Alessandro Sangiorgi, capogruppo a San Lazzaro, e Alberto Malavolti, consigliere sanlazzarese. "Dopo le allerte meteo, continuano le preoccupazioni e le lamentele da parte dei cittadini della frazione Idice a seguito di una situazione di stallo circa la pulizia dell’alveo del torrente – spiegano i tre –. Già a luglio, a seguito di una segnalazione ricevuta da un condominio di via Del Fiume, era stata depositata un’interrogazione regionale per comprendere come mai, nonostante i gravi danni subiti, via del Fiume non fosse stata inclusa nel progetto di risanamento e prevenzione illustrato durante un’assemblea pubblica promossa da Comune e Regione".

"I successivi sopralluoghi hanno confermato la necessità urgente di interventi di pulizia e ripristino delle sponde – ribadiscono da FdI –. A oggi, nonostante le promesse, nessun lavoro è stato avviato. La sicurezza delle abitazioni e la prevenzione di ulteriori danni da esondazioni devono essere una priorità assoluta. La mancata manutenzione del letto del fiume e delle sponde espone i cittadini a rischi concreti e inaccettabili. I cittadini meritano risposte, ma soprattutto azioni. Non possiamo permettere che la burocrazia o la superficialità mettano a rischio la sicurezza delle persone".

Immediata la replica dell’assessore alla Sicurezza e vicensidaca, Sara Bonafè: "Dichiarare che i lavori per il ripristino delle sponde e della pulizia dell’alveo dell’Idice nella zona di via Del Fiume sono in fase di stallo è falso oltre che fuorviante. Forse i consiglieri regionali e comunali di Fratelli d’Italia durante le ultime settimane non hanno avuto il tempo di recarsi in via Del Fiume, altrimenti si sarebbero resi conto che il cantiere per il ripristino delle sponde dell’Idice è andato avanti per tutta l’estate e si è fermato solo per attendere l’arrivo dei massi ciclopici dalle cave. Allo stesso modo devono essersi persi la notizia che è stato da poco approvato il finanziamento da parte della Regione per realizzare la pulizia delle sponde del torrente Idice tra San Lazzaro e Castenaso attraverso un taglio selettivo della vegetazione". La Bonafè conclude: "Come Amministrazione comunale in questi mesi siamo stati sempre al fianco dei cittadini e del comitato, condividendo le informazioni e assicurando massima disponibilità al dialogo e al confronto, cercando soluzioni alle problematiche anche al di là delle nostre competenze e responsabilità dirette attraverso la collaborazione con gli enti competenti. Ci sono casi nei quali bisogna lavorare tutti insieme per raggiungere obiettivi comuni di fondamentale importanza, come la messa in sicurezza dell’abitato di Idice, già troppe volte coinvolto dalle ultime alluvioni. Constatiamo invece che si preferisce sollevare inutili e sterili polemiche".

Zoe Pederzini