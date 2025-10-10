Idice, opere contro il dissesto. Cantiere da 3 milioni di euro

Un cantiere da 3 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, per la manutenzione straordinaria e il miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente Idice, pesantemente danneggiato dalle alluvioni e dalle piene degli ultimi due anni. È quello avviato a Riccardina di Budrio. Un intervento che rappresenta un tassello all’interno di un ben più ampio piano complessivo post alluvione da 70,7 milioni di euro: cantieri in gran parte già conclusi o in corso, che vanno da Budrio fino alla confluenza dell’Idice nel Reno, passando per Medicina, Molinella e Argenta, quest’ultimo già nel ferrarese. A questi si aggiungono opere per quasi 11 milioni di euro sulle tre 3 chiaviche (Accursi, Brocchetti, Cardinala) e sull’opera idraulica Chiavicone. "Dalla prima esondazione, a maggio 2023, non si è mai smesso di lavorare lungo questo tratto dell’Idice, che rappresenta sicuramente una delle situazioni più complesse e delicate da gestire – ha commentato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. Proseguiamo così per mitigare il rischio idraulico". Per la sindaca di Budrio, Debora Badiali, "da maggio 2023 la messa in sicurezza del territorio è stata una priorità assoluta, insieme alla Regione Emilia-Romagna, come dimostrano i fatti. A un anno dall’alluvione, sono 14 gli interventi messi in campo che interessano Budrio, in gran parte già conclusi".

z. p.