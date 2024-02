Igd cede 13 immobili per 155 milioni

Igd cede a Food Fund un portafoglio di 13 immobili di centri commerciali per 155 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il valore delle attività cedute è di 258 milioni, ma Igd controllerà il 40% dell’acquirente, di cui Sixth Street e Starwood capitale avranno congiuntamente il 60% tramite una società veicolo domiciliata nel Lussemburgo. A gestire il Food Fund sarà Prelios Sgr. Fanno parte del portafoglio di immobili ceduti otto ipermercati ubicati a Chioggia (Venezia), Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno), Roma, Rimini, Conegliano (Treviso), Ascoli Piceno e a Bologna (2), tre supermercati a Civita Castellana (Viterbo), Ravenna e Roma e due gallerie commerciali a Bologna e Chioggia. Nella foto, Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd.