Iggy Pop, una rockstar atipica Blondy: "Ha purezza e integrità"

Tra le tante vite raccontate in questi giorni al Biografilm, è passata anche quella di Iggy Pop, in cui si è "tuffata" la regista francese Sophie Blondy, che ha ammesso di aver realizzato "solo davanti allo schermo del Biografilm che proiettava per la prima volta il suo film Tell me Iggy (dove appaiono anche Johnny Depp, Blondie, Beatrice Dalle), le coincidenze ben allineate che avevano agevolato questa sua avventura".

Blondy, lei è andata a girare anche a Miami nella splendida casa di Iggy Pop. Come spiega il fatto che l’artista riesce a essere ancora così ‘punk’?

"Credo che tutto questo nasca un po’ dal percorso che Iggy ha fatto, di alti e bassi. Ci sono stati momenti in cui non aveva soldi e in cui però ha avuto la forza di mantenere la sua integrità, ad esempio quando David Bowie gli ha chiesto di andare a suonare con lui e Iggy ha detto no. In questi momenti in cui non è facile mantenere la fiducia in se stessi, lui c’è riuscito. Si sente una purezza di fondo. È proprio così, purezza e volontà di rigenerarsi sono la sua matrice. Ad esempio racconta della sua esperienza nella dirty Hollywood, di essere stato maltrattato da molti ma di aver mantenuto quell’integrità che poi gli ha dato ragione. Ad un certo punto si è presentato con una Rolls Royce e io che non sono interessata alle auto, non ho avuto reazioni: lui ha scherzato dicendo che era l’ultima rimasta al concessionario e l’aveva presa".

Com’è stato lavorare con lui?

"Innanzitutto ha accettato subito ed è stato davvero generoso. Non è la rockstar classica, quando camminavamo non aveva guardie del corpo. Fa una vita sana, non è preoccupato di invecchiare come tanti artisti, va in scena ancora oggi e mostra il suo corpo ‘plissettato’ con naturalezza e prima di ogni concerto passa 24 ore da solo in camera a digiuno e a fare qi-gong. Ecco perché, in scena, è un’esplosione di energia unica".

Benedetta Cucci