"Ignorato il tema della nostra istanza" L’amarezza dell’avvocato Bordoni

"Sette mesi per fissare l’udienza, tre settimane per decidere e ora questo: un’inammissibilità nelle cui motivazioni non si accenna neppure all’effettivo tema proposto con la revisione. Ignorando le esigenze di giustizia di un cittadino che da 16 anni sta scontando l’ergastolo". È "amareggiato e sconcertato" l’avvocato di Andrea Rossi, Gabriele Bordoni (foto). Il quale punta il dito contro quella che ritiene una "mortificazione della giustizia e del nostro lavoro". Ricordando come "all’epoca della precedente istanza, nel 2017, la medesima Corte d’appello di Ancona decise per l’inammissibilità ritenendo la prova da noi prodotta (le tesi sulla migrazione delle macchie ipostatiche del professor Pierucci, ndr) innovativa, ma non consolidata poiché sostenuta da un solo autore, sebbene di rilievo internazionale. Era un rilievo fondato, perciò non facemmo ricorso. Ma ora, cinque anni dopo, tutta la comunità scientifica si è adeguata a quella nuova tesi fatta propria dal nostro consulente. Tuttavia, su questo aspetto, la Corte non scrive neppure una riga". Trascurando le "decine di pubblicazioni a sostegno di questa tesi, l’ultima delle quali datata addirittura 27 dicembre 2022", attacca l’avvocato. Chiare le prossime tappe: "Faremo ricorso in Cassazione per contestare la totale assenza di motivazioni, che rendono nulla la decisione". Se verrà accolto, si tornerà davanti alla Corte. Ma potrebbe volerci un altro anno.