Teruel (Spagna), 29 aprile 2021 - Il giudice del tribunale di Teruel, in Spagna, ha condannato Norbert Feher, alias Igor il russo, all’ergastolo reversibile per i tre omicidi commessi ad Andorra il 14 dicembre 2017.

Il tribunale ha imposto una pena detentiva permanente all’assassino di Davide Fabbri e Valerio Verri per le uccisioni dell’agricoltore Jose Luis Iranzo e degli agenti del Roca della Guardia Civil Victor Caballero e Victor Romero, che può essere rivista per il terzo dei delitti e altre due pene di 25 anni di reclusione per ciascuno degli altri due.

Il magistrato che presiede la corte, nella sua sentenza, ha inoltre stabilito che la sua condanna non può essere sospesa fino a quando non abbia scontato trent'anni di carcere. Per ciascuna delle tre rapine con violenza commesse nella provincia di Aragona, Feher è stato condannato a 5 anni. Inoltre, dovrà risarcire le famiglie delle vittime con più di tre milioni di euro.