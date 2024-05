Igor, nodo risarcimenti. La guerra contro lo Stato della vedova Fabbri. Per lei fine pena mai

di Federica Orlandi

BOLOGNA

La battaglia legale di Maria Siria per ottenere il risarcimento da parte dello Stato, che non espulse Igor ’il russo’, al secolo Norbert Feher (serbo), che il 1° aprile di sette anni fa uccise suo marito Davide Fabbri nel negozio di famiglia, è lunga. Lunghissima. Il processo davanti alla terza sezione civile di Bologna, giudice Paola Matteucci, è iniziato lo scorso settembre. Sirica, affiancata dal suo avvocato Giorgio Bacchelli (che l’assisté anche nel processo penale, quando Igor fu condannato all’ergastolo per l’omicidio del marito, sentenza definitiva dal 2021), ieri ha sostenuto la seconda udienza: il processo è basato sulle carte e i documenti presentati dalle parti e la giudice ha ammesso i mezzi di prova depositati. Solo che ora, per la prossima udienza (in cui si discuterà), bisogna aspettare il 16 ottobre. Del 2025. Seguiranno poi sentenza e motivazioni: non si chiuderà prima del 2026, almeno.

La vicenda è quella della richiesta di risarcimento presentata dalla vedova Fabbri nei confronti dello Stato, "colpevole", a dire della donna e del suo avvocato, di essere stato "gravemente negligente nel non procedere all’individuazione del vero Paese di provenienza di Igor e, nonostante i due provvedimenti espulsivi adottati da Questura prima e Tribunale di Ferrara poi, non ha fatto alcunché per espellerlo dall’Italia. Questo nonostante i sette anni trascorsi tra l’emissione dei decreti di espulsione e il giorno del tragico omicidio di Davide Fabbri". Sirica ha chiesto di essere risarcita di 800mila euro, somma calcolata in base a quanto disposto dal gup Alberto Ziroldi, in sede di processo penale, alla condanna di Igor. Si trattava di 500mila euro per lei e 300mila per Franco Fabbri, padre di Davide, che però è nel frattempo deceduto nominando la nuora erede universale. L’Avvocatura di Stato non ha formulato dal canto suo alcuna proposta di definizione economica; alla scorsa udienza si parlò di un eventuale indennizzo di qualche migliaio di euro.

Igor ora è detenuto in Spagna, condannato al ’carcere a vita reversibile’ (l’ergastolo dell’ordinamento iberico) per avere ucciso anche là, tre persone. A Ferrara, intanto, il tribunale del lavoro ha sancito un risarcimento milionario da parte della Provincia per i figli di Valerio Verri, l’altra vittima italiana del serbo.