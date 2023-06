Il 2 giugno e l’alluvione "Ricordiamo le vittime"

"Il 2 giugno è un giorno di Festa, ma lasciatemi però ricordare in apertura le 15 vittime dell’alluvione che ha colpito solo pochi giorni fa la nostra terra. Gli sfollati, chi ha perso la propria casa e il proprio lavoro. I Comuni ancora martoriati dalle frane. La nostra Regione è stata ferita da un evento tragico e inedito per intensità e dimensioni, ma ci rialzeremo, anzi ci stiamo già rialzando". E’ soprattutto dedicata a chi ha patito l’alluvione la Festa della Repubblica del 2 giugno, quest’anno di nuovo celebrata al Pilastro in via Casini, nel parco intitolato ai carabinieri uccisi dalla Uno Bianca. Lepore è partito da lì, dal cuore della città e della regione, legando ieri nel Parco Mitilini-Moneta-Stefanini l’orgoglio della ripartenza, il valore di comunità del Pilastro e il significato del tricolore. C’è stato spazio anche per ’Seranata Rap’ di Jovanotti, hit di 30 anni fa il cui celebre video fu girato proprio al Pilastro. In via Casini ieri per rendere onore alla Repubblica c’erano, tra gli altri, il prefetto Attilio Visconti, il questore Isabella Fusiello, il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami e diversi esponenti del Pd locale, oltre a numerosi consiglieri comunali.

"Ci stiamo rialzando grazie all’impegno di tanti – ha detto il sindaco dal palco –. Un moto di grande solidarietà ci ha toccati. In una giornata come questa penso che la difesa della patria sia certamente un argomento importante, ma ancora più importante a seguito di quello che è successo è assumere la consapevolezza che dobbiamo sempre di più difendere anche la terra nella quale viviamo", ha aggiunto Lepore. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una nuova generazione che ha preso voce per chiedere di cambiare rotta. Ragazzi e ragazze, gli stessi che pale alla mano hanno raggiunto i luoghi colpiti dalle alluvioni, per aiutare, per liberare case e strade dal fango – ha aggiunto ancora il sindaco –. Solo a Bologna in poche ore oltre 4mila persone hanno dato la loro disponibilità a dare una mano, ad essere solidali".

Lepore ha anche annunciato che "tra qualche settimana", probabilmente a metà luglio e dunque prima della commemorazione del 2 agosto, sarà inaugurata la caserma dei carabinieri al Pilastro. "Un edificio moderno, dotato di appartamenti per il personale dell’arma e spazi per accogliere la cittadinanza. Un nuovo presidio di sicurezza, il cui completamento e attivazione sono attesi da tempo", ha concluso il sindaco.

Paolo Rosato