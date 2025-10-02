Il 21 novembre esce ’CremoniniLive25’: racconto di un anno d’oro

Si apre un nuovo capitolo in questo anno speciale di Cesare Cremonini. Il 21 novembre infatti esce ’CremoniniLive25’, l’album dal vivo che racconta la potenza di uno dei performer più amati della musica italiana e fotografa un momento decisivo nella carriera dell’artista. Ogni suo progetto diventa un punto di svolta per la musica pop italiana: non si limita a raccogliere consenso, ma stabilisce nuovi parametri, ridefinendo di volta in volta standard e immaginario. La scaletta del live attraversa un repertorio ricco di successi, con una sequenza di brani capace di raccontare più di venticinque anni di carriera senza mai perdere forza o attualità. A testimonianza di questo,nbasta ricordare ’Ora che non ho più te’: il brano uscito un anno fa non è mai uscito dalla top 40 (Fimi/Gfk).

Del resto, i numeri parlano. Le serate negli stadi del 2025, che hanno superato i 600.000 biglietti venduti, hanno sancito la consacrazione definitiva del suo talento scenico, arricchite dalla presenza di ospiti che hanno reso ogni concerto un evento unico. Elisa ha portato la sua voce in una struggente versione di Aurore Boreali. Luca Carboni, maestro e amico di lunga data, ha riportato sul palco due inni generazionali come San Luca e Mare Mare, regalando un abbraccio fra passato e presente della musica. Jovanotti, ha intrecciato la sua storia con quello di Cesare nella canzone Mondo e in una trascinante reinvenzione de L’Ombelico del mondo, in uno dei momenti più e travolgenti dell’intero tour. In ciascun incontro, Cremonini ha scelto di costruire un dialogo artistico vero e personale, trasformando ogni duetto in una pagina unica. L’artista sarà all’autodromo di Imola il 13 giugno 2026.