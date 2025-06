Il 29enne in fuga è clandestino. Arrivato da Gorizia

L’uomo fuggito sabato sera nell’aeroporto Marconi di Bologna (sopra un frame del video girato al Marconi durante la fuga), dove era stato portato per eseguire un provvedimento di espulsione, è un marocchino di 29 anni: risulta essere stato rintracciato a fine maggio a Venezia, privo dei documenti in regola con il permesso di soggiorno. È stato, dunque, espulso su ordine del prefetto di Venezia e accompagnato al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Gradisca d Isonzo. Sabato scorso è stato accompagnato da Gradisca a Bologna da parte del personale della questura di Gorizia ed è riuscito a scappare mentre stava per salire sull’aereo. Le ricerche del fuggitivo stanno continuando incessanti. L’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce lungo una delle piste dell’aeroporto bolognese poco prima di essere fatto salire a bordo dell’aereo per essere accompagnato nel suo Paese di origine. Dopo essersi involato lungo una delle piste ha scavalcato la recinzione di protezione allontanandosi oltre il perimetro aeroportuale. Per cercare di seminare gli agenti della polizia, ha appiccato un incendio alle sterpaglie sul terreno – il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco – ed è riuscito a scappare. Nella giornata di sabato, dopo le 18, per 15 minuti l’attività dell’aeroporto Marconi è stata sospesa e due voli sono stati dirottati in altri scali emiliano romagnoli. In particolare quello proveniente dalla Turchia ha fatto scalo a Rimini, il volo proveniente da Palermo è atterrato a Forlì. Una volta spente le fiamme tutto è tornato alla regolarità.