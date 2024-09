Il baby killer e le denunce per bullismo: "Se hanno paura vanno ascoltati"

Bologna, 7 settembre 2024 – Un ragazzino stanco di essere bullizzato perché che arriva a commettere un omicidio ad appena 16 anni. Questi giovani sono così vittime della loro fragilità o diversità, magari anche fisica?

"Nel bullismo si parte spesso con la presa in giro rispetto al corpo, perché si ha gli occhiali, perché si è troppo bambini o troppo grassi – risponde Arianna Marfisa Bellini, psicoanalista, responsabile centro Dedalus –. Soprattutto nelle scuole medie si vede tantissimo: c’è sempre un elemento che li contraddistingue. Ma anche qualcuno che ha un rapporto diverso con gli adulti. Questo potrebbe essere un caso: era andato a denunciare una situazione di bullismo e, visto che è un minore, era andato per forza con la famiglia. Nel momento in cui gli adulti sono un mondo da tenere lontano".

Il ragazzo decide di uscire con un coltello. I giovani sono sempre più armati.

"Questa è la cose più impressionante: da un po’ di tempo i coltelli girano anche nelle scuole, sono dentro agli zaini, con una grande facilità di reperimento. Questo però deve far riflettere sul fatto che non si sentono tranquilli, tanto da girare armati. Perché non riusciamo a farli sentire tranquilli. Questo ragazzo era andato dalle forze dell’ordine ed aveva fatto denuncia. Perché non si è sentito tutelato? Che paura aveva da arrivare a uccidere? È uscito da tali paure tanto da andare in galera. Ma aveva provato la strada delle istituzioni".

Se più spesso ci sono atteggiamenti molto violenti fra coetanei. Cosa sta accadendo?

"Da quello che osserviamo è che gli stessi genitori, almeno quelli che noi vediamo, tendono a sminuire gli atteggiamenti dei ragazzi, anche se violenti, o troppo appartati, o fanno cose strane dicendo ’tanto sono adolescenti’. Ma li abbiamo ascoltati, guardati davvero?".

Questi ragazzi, nati nel nostro Paese, hanno almeno un genitore straniero. A suo modo di vedere ci sono problemi all’interno di questi gruppi sociali?

"Non mi sembra che in questo caso ci fossero problemi: tutti ben inseriti, con tanti amici, ragazzi sportivi. Mi sembrano tutti molto integrati".

Come si prevedono, sempre se è possibile, episodi di questa gravità?

"Ascoltandoli. Se un ragazzo denuncia alle forze dell’ordine che è bullizzato, va preso sul serio. Come se una donna denuncia che c’è qualcuno che la stalkerizza: va presa sul serio. Se una persona ha paura, bisogna ascoltarla. Poi si faranno i controlli per appurare il tutto, ma devi dimostrargli che i suoi timori vengono presi sul serio con azioni concrete".