Il baby-stalker rifiuta il braccialetto

Denunciato dai carabinieri di Anzola un giovane stalker. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare, da parte del giudice per le indagini preliminari, del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico, che tuttavia il giovane ha rifiutato di indossare. Di conseguenza il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora ad Anzola. I provvedimenti sono a carico del presunto responsabile, un 21enne italiano, disoccupato, residente nella provincia, che è indagato dalla Procura di Bologna per atti persecutori commessi nei confronti della ex fidanzata, una ragazza sulla ventina, italiana. La misura cautelare è stata richiesta del pubblico ministero, sulla base degli elementi raccolti dai militari dell’Arma.

Tutto è nato dalla denuncia che ha presentato la ragazza. Di recente infatti la vittima si era presentata in caserma chiedendo aiuto ai carabinieri e presentando una querela nei confronti dell’ex fidanzato che la stava continuando a minacciare e molestare, nonostante lei lo avesse lasciato, nel tentativo di recuperare la relazione sentimentale durata circa sei mesi. Relazione finita a causa del morboso carattere geloso del 21enne. Gelosia che nel tempo si era sempre più accentuata, al punto di condizionare la vita della giovane donna. Nella circostanza il giovane, invece di accettare la cosa, aveva iniziato a perseguitare l’ex fidanzata con telefonate, pedinamenti e appostamenti, talvolta sfociati in insulti e minacce. Tanto da cagionarle un grave stato di agitazione che le ha causato forti attacchi di panico e un certo condizionamento delle sue abitudini di vita. In particolare il giovane chiamava l’ex con numeri anonimi e le inviava messaggi social con profili falsi. Il 21enne, che non risiede ad Anzola ma in un altro paese, è stato rintracciato dai carabinieri e identificato. Successivamente è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

Tuttavia, non avendo accettato l’applicazione del braccialetto elettronico, il ragazzo è stato destinatario dell’ulteriore misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Anzola.

Pier Luigi Trombetta