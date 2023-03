Il Balletto di Roma torna a danzare l’amore di Giulietta e Romeo

La storia d’amore più famosa al mondo va in scena stasera alle 21 al teatro Celebrazioni: ’Giulietta e Romeo’, opera firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde proposta dal Balletto di Roma che in due decenni ne ha fatto una delle sue produzioni di maggior successo e viene qui riallestita proprio per festeggiare i primi 20 anni. Sul palco i nuovi interpreti di una storia eterna immagine ideale di una giovinezza sospesa nel tempo. Tra loro, la giovanissima Carola Puddu, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo Barbonaglia nel ruolo di Romeo. Nell’allestimento di Monteverde la Verona dei Capuleti e dei Montecchi è strasferita in un sud polveroso e spezzato dell’Italia contraddittoria del secondo dopoguerra: con una riscrittura drammaturgica, percorsa dai fotogrammi del cinema neorealista, la trama shakespeariana diventa cinica e rabbiosa, sempre attuale e vicina ai sentimenti di oggi.