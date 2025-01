Il banchetto di Emilia chiude: "Troppe incertezze sul domani"

"Anno nuovo, vita nuova". Anche se, in questo caso, si è costretti a cambiare. Infatti, FiorEmilia, bancarella da oltre quarant’anni all’interno degli spazi del Mercato delle Erbe, ha chiuso nei giorni scorsi, a cavallo tra l’anno appena trascorso e il 2025. Si trattava di una attività storia, quella della signora Emilia, 53 anni, e del suo socio, all’interno dello spazio coperto tra via Ugo Bassi e via Belvedere, con un grande banco a vista di ortofrutta, canditi e frutta secca. Una chiusura dolorosa perché, a questo luogo, hanno dedicato quasi tutti gli anni della loro vita. E una cessazione dell’esercizio commerciale triste e dovuta, in primo luogo, all’incertezza. Quella dovuta in particolare all’applicazione della Bolkestein: incombe l’affidamento tramite gara degli spazi del Mercato delle Erbe, come impone la legge.

"Non volevamo chiudere – chiarisce subito Emilia –. Se ci fossero state le basi o dei piani di ripresa a cui fare riferimento, avremo potuto superare le difficoltà. Sebbene troppo giovani per andare in pensione, ora siamo troppo anziani per investire il nostro denaro in un futuro sempre più incerto. Dovremo quindi rimboccarci le maniche in una nuova avventura", dicono i due signori imbracciando gli ultimi prodotti ‘da sbaraccare’. "Se il Comune mi dice di stringere i denti per un determinato periodo, avendo la certezza di che cosa accadrà nel domani, sarebbe stato più facile resistere – considera Emilia –. Purtroppo, ci dicono di investire dei soldi per il restyling senza avere certezze, siamo stati costretti a prendere questa decisione".

A dare il colpo di grazia e a "mettere in ginocchio" l’attività sarebbero anche stati "i cantieri per il tram e l’eliminazione dei posti auto in zona Riva di Reno, il punto principale di sosta del centro storico, divenuto ormai inaccessibile ai più. I lavori ci hanno tolto tanti clienti", raccontano. In poche parole, lo stabile (Mercato delle Erbe, ndr) rimarrà anche in futuro e non è a rischio chiusura, "oltre a noi, però, la paura è che anche altri commercianti, per gli stessi motivi, facciano il nostro stesso passo". Ora, infatti, "il gioco non vale la candela", affermano, e questo è dovuto anche alle troppe spese: "Circa 600 euro al mese per il solo affitto del più piccolo fra i due banchetti" che gestiscono. Alla fine, dunque, meglio voltare pagina: "Siamo molto dispiaciuti così come lo sono i nostri storici clienti", chiudono Emilia e il suo socio.

Giovanni Di Caprio