Il bando al palo, nessuno vuole fare il medico di base

L’Emilia-Romagna ha pubblicato nei mesi scorsi un bando per reclutare 1.434 medici di base e del 118 ma hanno risposto solo in 349. L’assessore alla sanità Fabi spiega che questi numeri non sono definitivi perché la procedura non è completata. Nel bando pubblicato a fine marzo risultava che Modena fosse la provincia con il numero maggiore di incarichi vacanti (267 medici di base in meno) poi Bologna (247), seguita da Reggio Emilia (209), Parma (145) e Piacenza (113). Per quanto riguarda i medici del 118 la situazione più critica è invece in Romagna, dove ne mancano 51.