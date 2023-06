Il bando per i dottorati innovativi Pnrr

"Un’opportunità per puntare sull’innovazione e rafforzare la competitività", annuncia l’Università di Bologna. Grazie al PNRR (6 milioni di euro dal Ministero e 7 milioni di euro dalle imprese), l’ateneo mette a disposizione le proprie risorse per attivare progetti di dottorato di ricerca insieme al tessuto produttivo regionale e nazionale. Il bando di selezione per i candidati sarà pubblicato a metà luglio e chiuderà a metà agosto. Le imprese potranno concordare posizioni su tematiche di loro interesse entro la fine di luglio.

L’impegno è quello di formare dottori di ricerca pronti anche per il mondo del lavoro. Le dottorande e i dottorandi, infatti, svilupperanno un loro progetto di ricerca all’interno dell’azienda (da 6 a 18 mesi) e questo permetterà loro di acquisire competenze specifiche da cui potranno nascere anche occasioni lavorative. Le aziende possono nominare un co-supervisore .