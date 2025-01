Il Bar Carlino saluta: un grande Bologna. E le vetrine rossoblù rilanciano la corsa

Bologna, 30 gennaio 2025 – Cala il sipario sull’avventura del Bologna in Champions League: tra entusiasmo, emozioni e un pizzico di rammarico, il cammino rossoblù si ferma a Lisbona, e con questa gara finale si chiude anche ’Bar Carlino’, punto di ritrovo che ha dato voce in diretta a campioni, musicisti, celebrità, tifosi e cittadini prima di ogni partita. Bar Carlino infatti non si è occupato solo di calcio, ma è stato un vero e proprio viaggio all’interno del cuore di Bologna: i nostri giornalisti sono stati vicini ai cittadini in un momento drammatico come quello dell’alluvione, raccontando l’incessante lavoro dei volontari. Bar Carlino ha anche assunto le vesti di un vero e proprio ’bar sport’, ascoltando commercianti, tifosi, campioni, esponenti del mondo dello sport, della cultura e della politica. In queste otto puntate, abbiamo raccontato il Bologna e Bologna.

Bar Carlino: da sinistra Mariateresa Mastromarino, Giancarlo Tonelli e Valerio Baroncini

Un’esperienza seguita da tantissimi, sia sotto il portico della Pasticceria Neri Caffetteria sia attraverso il canale 88 della televisione, i social e Twitch. Quest’ultimo capitolo è stato scritto nel migliore dei modi, con il contributo di campioni, politici, rappresentanti di associazioni bolognesi, i nostri sponsor (Confcommercio Ascom, Acustica Bolognese e Caffè 14 Luglio), professori, tifosi e molti altri ancora.

Ha partecipato alla diretta anche Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, annunciando un’inattesa novità: dopo l’entusiasmo dell’annata di qualificazione in Champions, in cui i commercianti della città hanno esposto cimeli e oggetti dedicati al Bologna aderendo alla campagna ’Vetrine Rossoblù’, la tradizione vicente proseguirà anche quest’anno.

"Confcommercio Ascom annuncia, insieme al Carlino, il ritorno delle vetrine rossoblù, per sostenere la corsa in Europa del Bologna in questo campionato – ha affermato Tonelli –. Questa competizione, grazie alla presenza di tifosi da tutta Europa, ha mosso a alberghi, ristoranti e negozi. Per la gara contro il Borussia Dortmund c’era preoccupazione per l’arrivo di così tanti tifosi, invece è stata gestita benissimo a livello di sicurezza, e moltissimi sono rimasti qualche giorno in più, a riprova del fatto che venire a conoscere Bologna sia una delle priorità dei tifosi accanto al calcio, un mix che ha funzionato molto bene e che ci auguriamo si possa ripetere".

Il Bologna dunque ha coinvolto proprio tutti, e non si poteva non citare una realtà che lavora ogni giorno per rendere accessibile a tutti questo meraviglioso spettacolo: a Bar Carlino ieri ci sono stati i ragazzi di Bologna For Community, progetto di responsabilità sociale nato cinque anni fa, con l’obiettivo di accompagnare allo stadio le persone con disabilità. Ai nostri microfoni hanno parlato Silvana Fusari, direttrice e ideatrice del progetto, accompagnata da tanti volontari e tifosi e da Valentina e Veronica, ragazze del Bologna Football Club femminile.